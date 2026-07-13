وزارة التربية تُعلن عن فتح مسابقة توظيف

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن فتح مسابقة التوظيف على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص في عدة رُتب.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر برتب مشرف التربية، مربي متخصص في الدعم التربوي، مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مقتصد، نائب مقتصد، والالتحاق بالرتب ملحق رئيسي بالمخابر، مستشار التغذية المدرسية، بعنوان سنة 2026.

وتم فتح 26209 منصب موزعة كما يلي: 5628 منصب في رتبة مشرف التربية، و16601 منصب في رتبة مربي متخصص في الدعم التربوي. و603 منصب في رتبة مستشار محلل للتوجيه والارشاد المدرسي والمهني. و1510 منصب في رتبة ملحق رئيسي بالمخابر، و54 منصب في رتبة مستشار التغذية المدرسية. و760 منصب في رتبة مقتصد، و1053 منصب في رتبة نائب مقتصد.