وزارة التربية تُعلن موعد إنطلاق تسجيلات إمتحاني البيام والباك

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن موعد إنطلاق التسجيلات الخاصة بإمتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا التعليم الثانوي دورة 2023 للمترشحين المتمدرسين والأحرار.

وحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، ستنطلق التسجيلات يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 وتمتد إلى غاية يوم الخميس 15 ديسمبر 2022.

وبالنسبة للمترشحين المتدرسين، ستنطلق العملية في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية.

أين يقوم مديرو المؤسسات التعليمية بتسجيل تلاميذهم المعنيين بهذين الإمتحانين.

وأوضح بيان الوزارة، أن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من معاناة التلاميذ وأوليائهم. وإعفائهم من مشقة تحمل عبء التسجيل بأنفسهم وكل ما كان يعتريه من صعوبات وأخطاء.

بالإضافة إلى تكفل مديري المؤسسات التعليمية بعملية تسجيل تلاميذهم دون إقحامهم في ذلك.

وبالنسبة للمترشحين الأحرار،ستنطلق عملية التسجيل عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التاليين:

أمتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.a-onec.dz

إمتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي: http://www.onec.dz