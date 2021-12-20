وزارة التربية تُفند أخبار تمديد عطلة الشتاء

فندت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، حول تمديد عطلة الشتاء.

وجاء في بيان للوزارة: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة خبرا غير صحيح بخصوص تمديد عطلة الشتاء”.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة، أن التعديل الوحيد الذي تقرر في هذا الشأن تم نشره في صفحتها الرسمية بتاريخ 7 ديسمبر 2021.

ويتعلق التعديل، بخروج التلاميذ في عطلة الشتاء ابتداء من مساء يوم الخميس 9 ديسمبر 2021، إلى غاية مساء يوم السبت 1 جانفي 2022.

وأكدت وزارة التربية الوطنية، أن التاريخ المحدد لبداية الثلاثي الثاني بعنوان السنة الدراسية 2021/2022، هو يوم الأحد 2 جانفي 2022 كما هو مشار إليه في البلاغ السابق.

كما ذكرت وزارة التربية الوطنية مرة أخرى، بضرورة تقصي صحة المعلومات من مصدرها. وكذا عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية الموثقة والوحيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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هذا وأعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها يوم 7 ديسمبر 2021، عن تعديل موعد عطلة الشتاء وذلك من الخميس 9 ديسمبر إلى السبت 1 جانفي 2021.

كما يشمل هذا التعديل في موعد العطلة الأطوار الثلاثة بكل المناطق والولايات.

وأوضح بيان الوزارة ، إن الأساتذة وموظفي إدارة المؤسسات التربوية سيواصلون العمل بين 12 إلى 16 ديسمبر.

كما أن مواصلة العمل تخصص لإنجاز الأعمال المرتبطة بنهاية الفصل الأول، مثل تصحيح أوراق الاختيار وعقد مجالس الأقسام وحجز العلامات في الأرضية الرقمية إلى غاية الانتهاء منها.

ومن جهة أخرى، قررت الوزارة تنظيم يوم مفتوح لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليمهم كشوف العلامات الخاصة بأبنائهم.

موضحة أن اليوم المفتوح لاستقبال الأولياء يكون يوم الخميس 16 ديسمبر من التاسعة صباحا إلى 14.00.

كما أشار بيان الوزارة إلى تنظيم حملة تلقيح واسعة ومكثفة على مستوى كل المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة ضد فيروس كورونا.

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