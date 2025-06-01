وزارة التربية.. جميع المؤسسات أنهت البرنامج ومواضيع امتحانات البيام ضمن المقرر

أكد المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية، قاسم جهلان، أن مواضيع امتحانات شهادة التعليم المتوسط ستكون ضمن المقرر الدراسي.

وأضاف جهلان في تصريح للإذاعة الوطنية، “أن تقارير المفتشية العامة للوزارة أظهرت أن جميع مؤسسات التعليم المتوسط قد أنهت البرامج البيداغوجية المقررة للسنة الرابعة. ما يمنح المترشحين فرصًا متساوية للإجابة الجيدة على الأسئلة، خاصة لمن واظب على المتابعة طوال العام” .

وذكر المتحدث بالمناسبة، أن الوزارة نظمت حصص دعم خلال عطلتي الشتاء والربيع. حيث بلغت نسبة الإقبال عليها 70 بالمائة.

وفي إطار ضمان السير الحسن للامتحانات، حذّر جهلان المترشحين من مغبة التأخر والوصول إلى مراكز الإمتحان بعد الساعة الثامنة والنصف صباحًا. وقال إنه لن يسمح لهم بالدخول. كما تنص نفس الإجراءات على غلق الأبواب أيضًا عند الساعة الواحدة والنصف زوالًا بالنسبة للفترة المسائية. فيما يُمنع على المترشحين مغادرة القاعة قبل انقضاء على الأقل نصف مدة الاختبار”.

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