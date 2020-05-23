وزارة التربية: حضور المشرفين التربويين للمؤسسات التربوية إجباري

وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية، أمرتهم من خلالها بضرورة حضور المشرفين التربويين إلى المؤسسات التربوية قصد استكمال الملفات العالقة الخاصة بكشوف النقاط، إضافة إلى منحة التمدرس المقدرة بـ 5 آلاف دينار.

وتتمثل المهام التي أوكلت للمشرفين التربويين، في الانتهاء من عملية حجز النقاط لمن تخلف عن ذلك.

ومراجعة النقاط المحجوزة ويتم خلالها تصحيح الأخطاء إن وجدت، في انتظار إعادة فتح الرقمنة من جديد، وذلك لوضع نتائج آخر السنة في الكشف (ناجح..معيد..موجه).

إضافة إلى التحضير لمجالس الأقسام مع ضرورة التقيد التام والصارم بمختلف إجراءات الوقاية من كوفيد 19.

وكذا طباعة كشوف النقاط وحوصلة نتائج آخر السنة بالقسم.