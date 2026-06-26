وزارة التربية: فتح المنصة الرقمية الخاصة بالإمتحانات المهنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن فتح المنصة الرقمية الخاصة بالامتحانات المهنية، لتمكين المترشحين المعنيين بالمشاركة في دورة جويلية 2026، من سحب استدعاءاتهم لإجراء الاختبارات الكتابية.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر بكافة المترشحين المعنيين بالمشاركة في الامتحانات المهنية دورة جويلية 2026، المزمع تنظيمها يوم السبت 11 جويلية 2026.

ويتعين على جميع المترشحين الولوج إلى المنصة الرقمية ابتداء من يوم السبت 27 جوان 2026 على الساعة الخامسة مساء، لسحب استدعاءاتهم عبر الرابط الآتي:

https://mowadaf.education.dz