وزارة التربية: فتح المنصة الرقمية لتوظيف أستاذ لغة إنجليزية بداية من هذا الأحد

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح المنصة الرقمية للتوظيف في منصب أستاذ لغة إنجليزية بداية من هذا الأحد.

وتعلم الوزارة في بيان لها حاملي شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية وشهادة الليسانس في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية انه سيتم فتح منصة الرقمية للتوظيف الخاصة بوزارة التربية للراغبين في التسجيل ابتداء من يوم غد الاحد 18 جوان على الساعة 16:00 إلى غاية الأربعاء 05 جويلية على الساعة منتصف الليل.

وللراغبين في التجيل وضعت الوزارة الرابط التالي: tawdif.education.dz