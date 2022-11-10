وزارة التربية: فتح حساب إلكتروني ضرورة للإستفادة من الكتاب الرقمي

وجهت وزارة التربية الوطنية، نداء إلى أولياء التلاميذ، للتقرب من المؤسسات التربوية قصد تسجيل أنفسهم على البوابة الإلكترونية والحصول على حساب إلكتروني. يتم من خلاله الشروع في تحميل الكتب الإلكترونية.

وأكدت الوزارة، أنه على الأولياء التقرب من الإبتدائيات المتمدرس بها أبناؤهم. للحصول على رمز التفعيل ودليل إعلامي بتضمن كافة الخطوات التي تمكنهم من تحميل الكتب الرقمية.

وأكدت الوزارة، أن حصول الأولياء على الرمز أمر ضروري للإستفادة من الكتب الإلكترونة التي تم الشروع في تحميلها بداية من اليوم الخميس.

وقد شرعت اليوم الوزارة في وضع 44 عنوانا أمام الأولياء لتحميله مجانيا. يخص الطور الإبتدائي، في المرحلة الأولى مع العمل على تعميمه في الطورين المتوسط والثانوي مستقبلا.

ويتعلق الأمر، “بكتب اللغة العربية، اللغة الأمازيغية. بالإضافة كذلك إلى اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. وكل كتب المواد والأنشطة الأخرى، لفائدة التلاميذ المتمدرسين في هذه المرحلة التعليمية. والذين يفوق عددهم خمسة ملايين وستمائة ألف تلميذ. حيث يمكن استغلال هذه الكتب على الحاسوب المكتبي، الحاسوب المحمول، اللوح الإلكتروني، الهاتف الذكي، التلفاز الذكي.