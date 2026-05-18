وزارة التربية لتلاميذ “البيام”: النجاح يصنعه الاجتهاد والنزاهة

وجهت وزارة التربية الوطنية، رسالة دعم وتحفيز إلى التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، متمنية لهم كامل التوفيق والنجاح في هذا الموعد الدراسي الهام.

وأكدت الوزارة في رسالتها النصية، أن النجاح الحقيقي يُبنى بالاجتهاد والمثابرة والنزاهة. داعية المترشحين إلى التحلي بالثقة بالنفس والتركيز خلال فترة الامتحانات.

كما شددت على أهمية العمل الجاد والاعتماد على المراجعة المنتظمة لتحقيق نتائج مشرفة. متمنية لجميع التلاميذ النجاح والتفوق في مسارهم الدراسي.

