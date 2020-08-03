وزارة التربية: ما تم تداوله حول “الباك” إشاعات هدفها تغليط الرأي العام

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وزارة التربية: ما تم تداوله حول “الباك” إشاعات هدفها تغليط الرأي العام
بقلم نادية بن طاهر

فندت وزارة التربية، ادعاءات تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرارات متعلقة بامتحان شهادة البكالوريا 2019/2020.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الإثنين: “تفند وزارة التربية تفنيدا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تهدف إلى تغليط الرأي العام والتأثير على نفسية واستقرار التلاميذ خلال هذه الفترة الحساسة المرتبطة بتحضير الامتحان والتي تتطلب كثيرا من الطمأنينة والاستعداد والتركيز والمرافقة”.

ودعت الوزارة، الجميع لليقظة وتقصي المعلومة من مصدرها الرسمي من خلال الاطلاع الدوري على موقع الوزارة الالكتروني، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعت الوزارة التلاميذ، إلى التحلي باليقظة والقدرة على التمييز فيها يخص المعلومات التي تصلهم خارج القنوات الرسمية لوزارة التربية.


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