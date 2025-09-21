وزارة التربية: معدل التلاميذ في القسم يتراوح ما بين 27 و29 تلميذًا

أكد مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية، ضيف الله أمحمد أن الاكتظاظ في القسم “ليست عامة وإنما جزئية، وظرفية في بعض المناطق”.

وأضاف ضيف الله، أن “الوزارة اعتمدت حلولًا بيداغوجية وتنظيمية مجرّبة منذ سنوات، تتكيف مع الظروف والإمكانيات المتوفرة.” بخصوص الاكتظاظ في القسم.

وأشار المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أن معدل التلاميذ في القسم يتراوح وطنيًا ما بين 27 و29 تلميذًا. موضحًا،”هناك مناطق تعاني ضغطًا ناتجًا عن عدم توفر أوعية عقارية لإنجاز مؤسسات جديدة. أو بسبب عمليات توزيع سكنات لم تتبعها تجهيزات تربوية. وهو ما جعلنا نلجأ إلى حلول ميدانية كاستعمال الأقسام الجاهزة، وتفعيل نظام الدوام الكامل في الابتدائي، والأقسام الدوارة والملحقات في المتوسط.”

وأكد، ضيف الله أمحمد أن الدخول المدرسي لموسم 2025-2026 ضيف الله أمحمد يمثل بمثابة نقطة انطلاق لموسم دراسي متميز واستثنائي. مشيرًا إلى أن الوزارة سخّرت كافة الوسائل لضمان انطلاق الموسم في ظروف جيدة وابتكار حلول عملية لمواجهة بعض التحديات الميدانية.

وكشف ضيف الله، أن عدد التلاميذ هذا العام بلغ حوالي 12 مليون تلميذ، موزعين على مختلف الأطوار. وهو ما وصفه بأنه “رقم يعكس حجم التحدي الوطني”، مضيفًا بالقول،”التحضيرات لهذا الدخول انطلقت منذ شهر جانفي 2025، وشملت الجوانب التربوية والتنظيمية واللوجستية.”

30.158 مؤسسة تربوية عبر الوطن

وأوضح المسؤول ذاته أن عدد المؤسسات التربوية بلغ 30.158 مؤسسة عبر الوطن، منها 464 مؤسسة جديدة موزعة على الأطوار الثلاثة، مشيرًا إلى أن “التعليم الابتدائي يحتل النصيب الأكبر بأكثر من 21 ألف مدرسة، يليه التعليم المتوسط بـأكثر من 6 آلاف مؤسسة، ثم التعليم الثانوي بأكثر من 2800 ثانوية، بينها 60 ثانوية جديدة.”

وأضاف قائلا ، “الوزارة اعتمدت على قاعدة بيانات رقمية محدثة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. تشمل معلومات دقيقة تخص أزيد من 1.028.000 مليون تلميذ جديد. إضافة إلى تحليل نتائج الفصلين الأول والثاني. لتحديد عدد المعيدين وضبط الاحتياجات من التأطير البيداغوجي والمناصب المالية.”