وزارة التربية: من حق الموظف الاطلاع على النقطة الادارية ومنحة المردودية

من جهة أخرى أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية بالإبقاء على منحة المردودية الموظفين. الموضوعين حالة عطلة استثنائية مدفوعة الأجر على غرار عطلة الأمومة و مرض مزمن وهذا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023

وحسب نص التعليمة الحاملة للرقم 4762 فإنه نظرا للطابع الإستثنائي للتدابير المشار إليها لا سيما إحالة الموظفين على عطلة استثنائية بنص تنظيمي إلزامي فانه يمكن اعتبار هذه العطلة من نفس طبيعة العطلة السنوية التي يحتفظ الموظف خلالها بعناصر الراتب كاملة بما فيها علاوة المردودية .