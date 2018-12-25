وزارة التربية: نتائج التلاميذ مرضية وليست كارثية

أفرجت وزارة التربية الوطنية على نتائج ونسب النجاح على مستوى المؤسسات التربوية تقييما لنتائج الفصل الأول.

وقالت سامية مزاييب مديرة التقويم والإستشراف بوزارة التربية الوطنية، أن النتائج كانت مرضية وغير كارثية.

مشيرة إلى أن الأرضية الرقمية بالوزارة تعطي نتائج دقيقة وتم إستغلال أهم المعطيات لوضع حوصلة للنتائج.

مضيفة أن النتائج المتحصل عليها تخص حوالي 95 بالمائة من المؤسسات التربوية أي مايعادل 27 الف و420 مؤسسة .

أين تم تسجيل 80 بالمائة من تلاميذ الابتدائي تحصلوا على المعدل في الفصل الاول.

بالإضافة إلى نسبة نجاح تتراوح مابين 63 و66 بالمائة لتلاميذ التعليم المتوسط.

أما بالنسبة للتعليم الثانوي فبلغت نسبة النجاج 60 بالمائة لأقسام السنة الأولى، و65 بالمائة لأقسام السنة الثانية.

و43 بالمائة لأقسام السنة الثالثة ثانوي