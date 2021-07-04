وزارة التربية: نسبة النجاح الوطنية في “البيام” بلغت 64.46%

قدمت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021 للمتمدرسين. حيث بلغت نسبة النجاح الوطنية في “البيام” 64.46% .

وحسب بيان الوزارة، فقد بلغ عدد المترشحين المسجلين للامتحان 625405. وبلغ عدد المترشحين الحاضرين 620583 من بينهم 400053، فيما قدرت نسبة النجاح الوطنية 64.46%، أما عدد الناجحين بتقدير فقد بلغ 216539.

أما بخصوص تلاميذ السنة الرابعة متوسط المقبولين في السنة الأولى ثانوي، فقد بلغ عددهم 452144، بنسبة 72.86%. ومقارنة بالنتائج المسجلة في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2021 بتلك المسجلة في دورة 2019. تبين تحسنا بنسبة 9% رغم الظروف الاستثنائية للتمدرس خلال السنة الدراسية 2020/2021.

وتقدمت وزارة التربية بتهانيها الصداقة لكل المقبولين في السنة الاولى ثانوي، متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح في مسارهم الدراسي. كما شكرت كل أعضاء الأسرة التربوية ورفع مستوى الآداء وتحسين خدمة التربية من أجل تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.