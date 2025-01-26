وزارة التربية: نشكر كل الأسرة التربوية على ضمان عودة الاستقرار إلى مؤسساتنا التربوية

أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الاحد، بيانا صحفيا حول دور الأسرة التربوية في ضمان عودة الاستقرار إلى المؤسسات التربوية.

وتوجهت الوزارة في بيانها بخالص الشكر إلى الأسرة التربوية بجميع مكوناتها، مديري التربية وموظفي مديريات التربية وأساتذة ومديرين ونظار ومشرفين ومستشارين ومفتشين وموظفي المصالح الاقتصادية، ومخبريين، وعمال مهنيين ومنظمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ الوطنية والمحلية.

كما توجهت الوزارة أيضا إلى جميع الهيئات والمصالح والأفراد الذين ساهموا في مرافقة التلاميذ وضمان عودة الاستقرار إلى المؤسسات التربوية وعلى الأدوار الإيجابية التي قاموا بها.