وزارة التربية: هام بخصوص حركة تنقل الأساتذة ونتائج توظيف المتعاقدين 

أصدر ت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا هاما حول نقل الأساتذة خارج إدارتهم المستخدمة، وكذا توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين.

وجاء في بيان الوزارة:

نقل الأساتذة خارج إدارتهم المستخدمة:

أعلنت وزارة التربية أنه ستُفتح مرحلة أخرى للمعالجة الآلية لطلبات النقل خارج الإدارة المستخدمة، ويخص الأساتذة الذين لم تلبّ طلباتهم.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتائج عبر الحسابات الخاصة بهم في الفضاء المخصص لهم. ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية ابتداءً من يوم الأحد 07 سبتمبر 2025 عبر الرابط: https://ostad.education.dz

توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين

تعلم الوزارة المترشحين للتوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين، أنه يمكنهم الاطلاع على نتائج المعالجة الآلية لطلباتهم ابتداءً من يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، وذلك عبر الرابط: https://tawdif.education.dz

نقل الأساتذة خارج إدارتهم المستخدمة

تعلم الوزارة أساتذة المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي، متوسط وثانوي) المرسّمين الذين تقدموا بطلبات نقل خارج إدارتهم المستخدمة (الدخول والخروج الولائي)، بعنوان السنة الدراسية 2025-2026، ولم تلبَّ طلباتهم، أنه وبعد استكمال إجراءات تعيين الأساتذة المقبولة طلبات نقلهم، وما ترتب عنها من مناصب مالية شاغرة بولاياتهم الأصلية، سيتم استغلال هذه المناصب كليًا ودون استثناء من أجل تلبية ما يمكن تلبيته من الطلبات المتبقية، وذلك قبل اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين.

وعليه، ستُفتح مرحلة أخرى للمعالجة الآلية لطلبات النقل خارج الإدارة المستخدمة، (للأساتذة الذين لم تُلبّ طلباتهم)، على أن تعلن نتائجها عبر الحسابات الخاصة بهم في الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية ابتداءً من يوم الأحد 07 سبتمبر 2025 عبر الرابط: https://ostad.education.dz

وفي هذا الإطار، يتعين على الأساتذة الذين ستُقبل طلبات نقلهم خارج إدارتهم المستخدمة في هذه المرحلة، اختيار المؤسسات التعليمية المرغوب التعيين بها خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 07 سبتمبر 2025 على الساعة الثانية (14:00) زوالًا إلى غاية يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 منتصف الليل (00:00).

توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين:

تنهي وزارة التربية الوطنية إلى علم المترشحين للتوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين، والمسجلين على المنصة الرقمية “توظيف” المخصصة لهذا الغرض، أنه نظرا لضرورة استيفاء متطلبات عملية الدخول الولائي من جهة ونظرا للعدد الكبير للطلبات من جهة أخرى، يمكنهم الاطلاع على نتائج المعالجة الآلية لطلباتهم ابتداءً من يوم الخميس 11 سبتمبر2025، وذلك عبر الرابط: https://tawdif.education.dz