وزارة التربية.. هذا جديد تخفيف البرنامج الدراسي

كشف مدير التعليم الإبتدائي بوزارة التربية الوطنية محمد ضيف الله. أن إعادة النظر في برامج الطور الأول إبتدائي جاءت في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية لتخفيف وزن المحفظة.

وقال ضيف الله خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى. أن هنالك تعليمة قدمت في مجلس الوزراء من أجل تمكين الأطفال من عيش الطفولة والمدرسة جزء من محيطه. حيث سيتم إعادة النظر في مواقيت مرحلة التعليم الإبتدائي وهو ماسمح بتخفيض الحجم الساعي لكل المستويات من الطور الأول إلى الثاني إبتدائي.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم إعادة هيكلة المواد على مستوى الأطوار التعليمية في التعليم الإبتدائي وهي مستمرة وسيعلن عنها قريبا. ناهيك عن الهندسة البيداغوجية التي تعتمد على قدرات المتعلمين. اي ماهو مطلوب من الأطفال في الطور الأول. وهنالك 7 مواد حيث سيتم الإحتفاظ بالمواد المتعلقة بالتلقين والتعليم فقط. وتدعيم بقية المواد لتسمح للطفل العيش في أريحية.

وأوضح في سياق ذي صلة، أنه سيتم النظر إلى الحجم الساعي للمواد ومراجعة طرق التعلم لتفادي الأخطاء التي تأتي من العالم المفتوح، ناهيك عن دراسة الصعوبات التي تعترض التلاميذ على مستوى التعلم من المعطيات التي يتم تحصيلها وسيتم مراجعة موضوعية ودقيقة للمناهج.