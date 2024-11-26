وزارة التربية..هذا موعد إجراء الاختبار الشفهي لمسابقة توظيف في الرتب الإدارية

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن إجراء الاختبار الشفهي للناجحين في الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف في الرتب الادارية سيكون يوم السبت 7 ديسمبر.

وأضاف، وزير التربية، أن الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف والامتحانات المهنية التي نُظّمت بتاريخ 09 نوفمبر الجاري، سيتم قريبا.

وترأس وزير التربية الوطنية، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

كما أكّد سعداوي، على الأهمية والعناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون للقطاع، بما يحقق النجاح والرقي بالمدرسة الجزائرية.

في حين، جدّد الوزير حرصه على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في الشق المتعلّق بالتربية والتعليم. والدفع بالقطاع قُدُما بالعمل على تذليل الصعوبات وتجسيد الالتزامات وفق استراتيجية قوامها التجند الجماعي. وإعطاء القيمة للعمل الجاد والسهر على توفير الظروف المثلى لمستخدمي القطاع لتأدية مهامهم على أكمل وجه. لتحقيق ما هو أفضل في جميع المستويات.

كما كانت فرصة للوزير ليذكر الجميع بواجب الالتزام والسهر على حسن سير المرفق العام واستمراريته. والتحلّي بالمزيد من اليقظة والتعاطي السريع والفعّال لمعالجة جميع المسائل المرتبطة بالحياة المدرسية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تعليمات الوزير

وأسدى الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات المتعلقة بضمان التسيير الناجع والفعال للعمليات المبرمجة في هذه الفترة منها التقيّد بالأحكام الواردة في المنشور المُنظِّم لعملية التسجيل في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا بعنوان سنة 2025. مؤكدا على ضرورة الإعلام الواسع للمترشحين المتمدرسين وشرح تفاصيل ومراحل وحيثيات عملية التسجيل في هذين الامتحانين المدرسيين. خاصة ما تعلّق بالآجال وتكفّل مديري المتوسطات والثانويات بتسجيل التلاميذ المعنيين. إلى جانب استغلال وسائل الإعلام المحلية في عملية الإعلام والتحسيس.

وكذا توجيه الإعانات المالية الإضافية، الممنوحة لفائدة المؤسسات التعليمية، إلى العمليات المنصوص عليها في المنشور المنظم لها. مع وجوب إنهاء العمليات المالية المتعلّقة بها في آجالها، تجنّبا لأي تعطيل. كما شدّد الوزير على ضرورة المتابعة والمرافقة الدقيقة من مصالح الإدارة المركزية للمديريات في ضبط هذه العمليات وانتهائها في الآجال.

والسهر على تفعيل وديمومة التدفئة بالمؤسسات التعليمية، حيث أشار الوزير إلى التعليمات السامية للرئيس الجمهورية في هذا الجانب. ووجوب الاستعداد لفصل الشتاء والتقلبات الجوية.