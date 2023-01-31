وزارة التربية: هذا موعد إمتحان “التربية البدنية” وسحب الإستدعاءات

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن موعد إجراء إمتحان مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار.

وحسب بيان للوزارة، فإن إختبار مادة التربية البدنية والرياضية الخاص بالمترشحين الأحرار. سيجرى في الفترة الممتدة من يوم الأحد 7 ماي إلى غاية الخميس 18 ماي 2023.

كما أشارت الوزارة، إلى أن المترشحين الأحرار بمن فيهم المترشحون المنتمون إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد يمكنهم سحب إستدعاءاتهم الخاصة باختبار مادة التربية البدنية والرياضية من موقعي الديوان ابتداء من يوم الإثنين 17 أفريل 2023.