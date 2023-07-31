وزارة التربية.. هذا موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية

كشفت وزارة التربية الوطنية، عن موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية دورة جويلية 2023 التي جرت يوم الاثنين 10 جويلية 2023.

وحسب بيان وزارة التربية، فإنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات المهنية يوم غد الثلاثاء أوّل أوت 2023 ابتداء من الساعة الرابعة (16:00 سا) مساء.

وذلك بإشهار القوائم في نفس اليوم والتوقيت على مستوى جميع مديريات التربية. يضيف المصدر نفسه.

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