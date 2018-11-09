وزارة التربية.. هذه إجراءات ترقية الأساتذة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل

أفصحت وزارة التربية الوطنية، عن إجراءات الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل.

وحسب بيان لوزارة التربية أصدرته مساء أمس الخميس، يتم بداية إعداد قائمة إسمية لكل الموظفين المتوفرة فيهم الشروط القانونية للترقية.

وبعدها يسجلون على قائمة التأهيل بغض النظر عن مادة التدريس، مع احتساب الأقدمية المطلوبة إلى غاية 31 ديسمبر 2017.

وأكد البيان، أن الأساتذة الذين يجب عدم احتسابهم ضمن الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية إلى الرتب الأعلى.

ويتعلق الأمر بالأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي، الذين لا يستوفون شرط الأقدمية المطلوبة.

بالإضافة للأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي أو مكون، الذين لم تؤشر ملفاتهم بعد.

وكذا الأساتذة المؤكد إحالتهم على التقاعد العادي أو المقرر استفادتهم من معاش التقاعد مع الإنتفاع الفوري المنصوص عليه قانونا.

وأيضا، الأساتذة الرئيسيين الناجحين في الإمتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2018، للإلتحاق برتب مديري المؤسسات التربوية والمعنيين بمتابعة تكوين متخصص.

ويتم أيضا احتساب الأساتذة الناجحين في الإمتحانات المهنية أو بعد التسجيل على قوائم التأهيل بعنوان سنة 2018.

وهذ للإلتحاق برتب ناظر الثانونية، مستشار التربية، مساعد مدير المدرسة الابتدائية.

أما عن كيفية احتساب الاقدمية المطلوبة للترقية، فيتم دون اعتماد مبدأ الجمع بين المكتسبة في الرتبة الاصلية وفي رتبة الإدماج.