وزارة التربية.. هذه شروط ترقية الأساتذة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل

كشفت وزارة التربية الوطنية عن شروط، ترقية الاساتذة عن طريق التسجيل على قوائم التاهيل.

وحسب بيان الوزارة، الصادر مساء أمس الخميس، فتتعلق الترقية بالموظفين المرسمين المنتمين لرتب التعليم، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية.

ويتعلق الأمر في التعليم الابتدائي بالأساتذة الذين لديهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة، للترقية إلى أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية.

أما الأساتذة الرئيسيين في الإبتدائي الذين لديهم عشر سنوات أقدمية، فيتم ترقيتهم الى رتبة أستاذ مكون في الإبتدائي.

وفي التعليم المتوسط، يتم ترقية الاساتذة الذين لديهم 10 سنوات خبرة إلى أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط.

أما الأساتذة الرئيسيين في ذات الطور، الذين لديهم 10 سنوات أقدمية يتم ترقيتهم إلى رتبة استاذ مكون في التعليم المتوسط.

وفي التعليم الثانوي، يرقىّ الأستاذ الذي يمتلك خبرة 10 سنوات إلى رتبة أستاذ رئيسي.

أما الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي والممتلك لعشر سنوات أقدمية، فيتم ترقيته إلى رتبة أستاذ مكون في ذات الطور.