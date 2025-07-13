وزارة التربية: هذه كيفيات وآجال التحويلات للأساتذة والموظفين

دعت وزارة التربية الوطنية، الأساتذة المرسّمين في المراحل التعليمية الثلاث، وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، الراغبين في النقل خارج إدارتهم المستخدمة، تقديم طلباتهم عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية.

وجاء في بيان للوزارة، أنه يتعين على المعنيين، ويتعلق الأمر بالأساتذة المرسمين في المراحل التعليمية الثلاث “ابتدائي، متوسط وثانوي”، وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم “مدير المدرسة الابتدائية، مدير المتوسطة، مدير الثانوية” المتواجدين في وضعية القيام بالخدمة، والراغبين في النقل خارج إدارتهم المستخدمة “الدخول والخروج الولائي” بعنوان السنة الدراسية 2025-2026، في حدود المناصب المالية الشاغرة بالولاية المطلوبة، تقديم طلباتهم عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه، وفق الكيفيات والآجال الآتية:

بالنسبة للأساتذة، تقديم الطلب عبر فضاء الأستاذ https://ostad.education.dz، وذلك في الفترة الممتدة من يوم غد الإثنين 14 جويلية 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، إلى غاية يوم السبت 02 أوت 2025 منتصف الليل.

وبالنسبة لموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم “مدير المدرسة الابتدائية، مدير المتوسطة، مدير الثانوية”، عليهم تقديم الطلب عبر حساب مدير المؤسسة على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. وذلك في الفترة الممتدة من يوم غد الإثنين 14 جويلية 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، إلى غاية يوم الخميس 24 جويلية 2025 منتصف الليل.