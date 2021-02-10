وزارة التربية: هكذا سيتم تقويم التلاميذ خلال الفصل الأوّل في الطور المتوسط

حدّدت وزارة التربية الوطنية طريقة تقويم التلاميذ خلال الفصل الأوّل من السنة الدراسية 2021/2020م.

وحسب مراسلة من مديرية التربية لشرق الجزائر، فقد تم برمجة الإختبارات في الفترة المتعلقة من 28 فيفري إلى 4 مارس المقبل.

كما شددت المراسلة، على ضرورة توحيد الإختبارات الفصلية في كل المواد التعليمية.

بالإضافة إلى تخصيص مانسبته 60 بالمائة من موضوع الإختبارات لتقويم الكفاءات أو مستويات منها، و40 بالمائة المتبقية لتقويم الموارد.

وتحسب علامة المراقبة المستمرة حسب الإنضباط والمواظبة، المردود في أنشطة التعلم داخل القسم، والمردود في أنشطة التعلم خارج القسم.

وحددت الوزارة مدة الإمتحان بساعة ونصف فيما يخص مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.

فيما تبرمج ساعة واحدة بالنسبة لمواد التربية الإسلامية، التربية المدنية، تاريخ وجغرافيا، علوم طبيعية، علوم تكنولوجية ولغة إنجليزية.