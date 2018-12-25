وزارة التربية: 90 في المئة نسبة الحصول على المعدل ببعض الولايات

أكدت مديرة التقويم والإستشراف بوزارة التربية، سامية مزايب، أن نتائج الفصل الأول من الموسم الدراسي، حسب المواد في الطور الإبتدائي كانت مرضية.

حيث كشفت مزايب، لدى عقدها ندوة تقييمية حول نتائج الفصل الأول بمقر وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، أن أغلبية التلاميذ تحصلوا على المعدل في العربية والرياضيات.

وبخصوص اللغة الفرنسية تحصل أكثر من ثلثي التلاميذ على المعدل في هذه المادة.

فيما يخص السنة الخاصة، أشارت ذات المتحدثة إرتفاع النتائح مقارنة بالسنة الماضية بأربع نقاط.

كما أن النتائج حسب الولايات وصلت إلى أكثر من 80 في المئة نسبة الحصول على المعدل، في حين إقتربت إلى نسبة 90 في المئة ببعض الولايات.