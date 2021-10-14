وزارة التضامن: إطلاق 1500 مشروع مصغر لذوي الإحتياجات الخاصة

كشفت، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، عن إطلاق 1500 مشروع مصغر لذوي الإحتياجات الخاصة من بينهم نساء ريفيات حسب تعبيرها.

وخلال حديثها إلى القناة الإذاعية، عشية الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية المصادف ليوم الجمعة، أفادت الوزيرة أن تم تسجيل أرقام مهمة عن إقبال المرأة على البرنامج. مشيرة إلى استفادة 602 ألف سيدة من دعم جهاز القرض المصغر خلال 2020. ما مكَّن من استحداث حوالي 722 ألف منصب شغل.

مشيرة إلى أن إن برنامجا مشتركا تم إطلاقه في فيفري 2021 يهدف إلى تمكين ومرافقة المرأة الريفية من الانخراط في الإنتاج الوطني. كما تم إطلاق 1500 مشروع مصغر لذوي الإحتياجات الخاصة من بينهم نساء ريفيات حسب تعبيرها.

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