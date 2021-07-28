قناة النهار وزارة التضامن .. الهلال الأحمر الجزائري .. أزمة قائمة وهيائات تضامنية غائبة بقلم النهار أونلاين نشر في 28 جويلية 2021 - 18:02 شارك غرِّد 235 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=965790 اقرأ أيضا 18 قتيلا و 11 جريحا من عائلة واحدة .. القصة الكاملة لحادث مرور قسنطينة قناة النهار 10 جويلية الصيف يحلى معنا /كيفية العناية بالنباتات الداخلية قناة النهار 27 جويلية النوي ينتفض ضد الجميع ويطلب من رئيس الجمهورية بتطبيق إجراءات صارمة بسبب تفاقم الوضع الصحي بالبلاد قناة النهار 22 جويلية موجة حر شديدة ستضرب المناطق الساحلية بداية من يوم غد الأحد قناة النهار 10 جويلية