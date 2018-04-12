وزارة التضامن الوطني تضع رقم أخضر تحت تصرف أسر شهداء الجزائر  

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
وزارة التضامن الوطني تضع رقم أخضر تحت تصرف أسر شهداء الجزائر  
بقلم م. فيصل

وضعت اليوم الخميس وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة الرقم الاخضر1527 تحت تصرف المواطنين وأسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية.

وقد تم وضع هذا الرقم من أجل الاستفسار والتوجيه ومساعدة أسر شهداء سقوط الطائرة العسكرية أمس الاربعاء ببوفاريك بولاية البليدة.

وحسب بيان ذات الوزارة إضافة للمساعدة في الحصول على المعلومات أوالتوجيهات تتكفل كذلك المساعدات الاجتماعية والنفسية.

وقد اعلنت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن  فتحت مركزين بالبليدة للتكفل بأسر ضحايا تحطم الطائرة.

يذكر أن تحطم هذه الطائرة العسكرية خلف 257 ضحية من بينهم عشرة افراد من  طاقم الطائرة, حسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital