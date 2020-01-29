وزارة التضامن الوطني تعلن عن إنشاء لجنة الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين

أعلنت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني على إنشاء لجنة الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

اللجنة حسب بيان للوزارة، أنشأت بغية إرساء قواعد عمل مشتركة هادفة، لتطوير القطاع وتحقيق تكفل أنجع للفئات المستهدفة، وتعزيز مكتسبات عمال وموظفي القطاع وتحسين ظروف العمل.

وشرعت الوزارة بمجرد استلام مهامها على رأس القطاع في سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، من نقابات ومجتمع مدني، وذلك في إطار التعارف والتشاور مع الفاعلين بالقطاع حسب البيان.

كما حرصت الوزيرة في كل اللقاءات على ضرورة المضي قدما في بلورة خطة عمل جديدة، أساسها الحوار والمشاركة في بناء قواعد الجمهورية الجديدة المتأصلة بمبادئ ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة، مؤكدة في كل لقاء على أن باب الحوار مفتوحا أمام الجميع في إطار احترام قوانين الجمهورية حسب البيان.