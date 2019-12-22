وزارة التضامن تتكفل بأطفال التوحد ضحايا “الجمعية” في قسنطينة

كشفت وزارة التضامن الوطني أن مصالحها تكفلت بعدد من ضحايا عنف جمعية غير معتمدة للتكفل بالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة بقسنطينة.

وفي بيان لها قالت وزارة التضامن الوطني أن مصالحها اتخذت كل التدابير للتكفل الصحي والنفسي مع تسخير طاقم نفسي وتربوي، كما تم نقل عدد منهم الى المستشفى الجامعي أبن باديس.

كما تم نقل عدد من الأطفال الى ديار الرحمة أين أخضع عدد منهم للطب الشرعي.

وتم التواصل مع أولياء التلاميذ لإعادتهم إلى عائلاتهم، مع مواصلة مصالح الدرك الوطني والقضاء في تحديد المتسببين في القضية.

وتأسست وزارة التضامن عبر مديرية النشاط الاجتماعي لولاية قسنطينية كطرف مدني في القضية، مطالبة بتشديد العقوبة على المتسببين فيها.

وطالب الوزارة من اولياء التلاميذ لمعرفة المراكز والجمعيات القانونية الناشطة في المجال.