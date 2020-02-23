وزارة التضامن تتكفل بالعجوز التي طردها إبنها ببلدية براقي في العاصمة

تكفلت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالعجوز التي قام إبنها بطردها من المسكن العائلي الكائنة ببلدية براقي بالجزائر العاصمة.

وجاء في بيان للوزارة المعنية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايس بوك”: “بعد تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي لفيديو عجوز طردت من البيت العائلي من طرف ابنها، حسب ما جاء في الفيديو، وتنفيذا لتعليمات الوزيرة، كوثر كريكو، تدخلت مصالح الوزارة مباشرة لمعرفة حيثيات القضية، ومن ثمة إتخاذ التدابير اللازمة لحماية العجوز من أي خطر”.

وواصل البيان ذاته: “وقد سعت مصالح الوزارة من أجل إعادتها للوسط العائلي، أو نقلها للإقامة بدار المسنين، في النهاية تم الوصول إلى حل وهو إرجاعها للبيت العائلي”.

وتداول المواقع اليوم الأحد فيديو لعجوز في الـ90 من عمرها، من قاطني بلدية براقي، وهي تسير في الطريق لوحدها، بعدما قام إبنها بطردها من المنزل.