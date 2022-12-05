وزارة التضامن تحذر مؤسسات دور الحضانة

وجهت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الإثنين، تعليمة إلى بعض مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة.

وجاء في التعليمة، “إنه نظرا للتجاوزات الخطيرة التي لاحظناها اثناء دوريات التفتيش والمراقبة لبعض مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وفي اطار تطبيق احكام المرسوم التنفيذي رقم 23-19 المؤرخ في 16 سبتمبر 2019 المحدد لشروط انشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيميها وسيرها ومراقبتها لاسيما المادة 15 فان مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ملزمة بتطبيق المادة المذكورة انفا في البرامج التربوية والتي تنص في محتواها تلقين الاطفال القيم الدينية والاخلاقية والاجتماعية والثوابت الوطنية وسلوكات المواطنة.”

وحذرت الوزارة، أنه وفي حالة عدم التزام هذه المؤسسات ستتخذ الاجراءات الردعية اللازمة والمتمثلة في الغلق الفوري والسحب النهائي لرخص الاعتماد .