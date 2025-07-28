وزارة التضامن: تحويل عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على تحويل عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى عقود بالتوقيت الكامل.

وحسب بيان للوزارة، ستمس العملية، في بدايتها 579 عونا كمرحلة أولى.

ويأتي هذا، في إطار عمل قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على استيفاء الترتيبات التنظيمية لترقية عقود الأعوان المتعاقدين بعقد عمل غير محدد المدّة بالتوقيت الجزئي. إلى عقد عمل غير محدد المدّة بالتوقيت الكامل.

وكذا تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، المتعلقة بمباشرة الإجراءات اللازمة من أجل إستكمال العملية تحويل عقود الأعوان المتعاقدين.

وأعلنت وزارة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة عن الاستفادة من ترخيص استثنائي. بهدف تكييف عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل.

وقد تم استصدار رخصة للشروع في تحويل عقود 579 عوناً في مرحلة أولى، من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل. للأعوان العاملين بمؤسسات دور الأشخاص المسنين، ومؤسسات الطفولة المسعفة وديار الرحمة.

وسيتم فور استكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها، مباشرة عملية تحويل عقود المعنيين.

وتهدف هذه العملية إلى تمكين الأعوان المتعاقدين بالمؤسسات المذكورة أعلاه من تحسين ظروف عملهم. فضلا عن توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهم.