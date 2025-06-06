وزارة التضامن تصدر دليلا حول التمكين الاقتصادي للمرأة

أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤخرا دليل التمكين الاقتصادي للمرأة.

وحسب بيان للوزارة، يعد الدليل مرجعا يحتوي على مختلف الآليات الخاصة بالدعم والمرافقة في مجال ريادة الأعمال والمقاولاتية.

وفي مقدمة الدليل، لفتت الوزارة إلى أن “التمكين الاقتصادي للمرأة في الجزائر ليس خيارا ظرفيا، بل هو مسار استراتيجي. تتقاطع فيه الإرادة السياسية مع متطلبات التنمية المستدامة”.

مشيرة إلى أن الدولة “أكدت التزامها الثابت تجاه المرأة، من خلال ترسانة من الآليات. النصوص والمؤسسات التي تترجم هذا التوجه إلى برامج ملموسة عبر كامل التراب الوطني”.

ويضم هذا الدليل مختلف البرامج التي من شأنها “تيسير وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية والفرص المتكافئة في سوق العمل. والمشاركة في ريادة الأعمال ودعم المقاولاتية الذاتية”.

كما يعتبر هذا الدليل “مرجعا شاملا يساعد المرأة على استغلال الفرص المتاحة وتجاوز التحديات الميدانية”. من خلال تقديمه لآليات الدعم والمرافقة في ريادة الأعمال. وتطوير المهارات الأساسية لإنجاح مشاريعهن الاستثمارية.

ويستعرض الدليل قصص نجاح نساء جزائريات خضن تجربة الاستثمار وحققن نجاحات مبهرة في مشاريعهن الاقتصادية في مختلف المجالات.