وزارة التضامن تطلق الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية لتشجيع المقاولاتية النسوية

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إطلاق الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية لتشجيع المقاولاتية النسوية لسنة 2019.

وحسب بيان وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، يكمن الهدف في تسليط الضوء على مسار نساء مقاولات برزن في ميدان الإبداع والابتكار.

وتشمل المسابقة عدة مجالات، أهمها الإقتصاد الأخضر، الصناعات التقليدية والحرف، تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويشارك في المسابق، صاحبات مؤسسة مصغرة، متوسطة، تعاونية، النساء المقاولات صاحبات مؤسسات ممولة ذاتيا والمستفيدات من مختلف أجهزة الدعم وآليات التمويل، وكل المشاريع والأنشطة الإقتصادية المتميزة بالابتكار والإبداع.

على أن تكون المترشحات من جنسية جزائرية اللواتي لم يتحصلن على جوائز في الطبعتين السابقتين 2017-2018، أما عن معايير الإنتقاء، فيجب أن يتسم المشروع بالابتكار والإبداع والتميز.

الديمومة الاقتصادية للمؤسسة أو المشروع، ومسار المرأة المقاولة من خلال السيرة الذاتية، حافزية المترشحة المقاولة، والقيمة المضافة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما أن المقابلة الشخصية مع المترشحات ضمن قائمة الانتقاء الأولي للجنة التحكيم، للإشارة آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 15 جانفي 2019.