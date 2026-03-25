وزارة التضامن تطلق برنامج دعم الجمعيات الوطنية والمحلية

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن إطلاق برنامج لدعم الجمعيات الوطنية والمحلية. ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بعنوان سنة 2026.

في حين، دعت وزارة التضامن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الوطنية والمحلية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم إلى اقتراح مشاريع. في إطار برنامج عمل القطاع وضمن محاور دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. دعم مشاريع المساعدة عن طريق العمل، الورشات المحمية والمزارع البيداغوجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديا واجتماعيا. التكفل بالطفولة والمراهقة والشباب في وضع صعب. دعم مراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين. المساعدة في المنزل لفائدة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (دعم وتكفل نفسي ومرافقة اجتماعية). وكذا ترقية المبادرات الإبداعية والفنية والترفيهية لفائدة الفئات الهشة من المجتمع.

كما على الجمعيات الراغبة في الاستفادة من دعم مالي لتمويل مشروعها الجمعوي تقديم ملفا إداريا أوليا. عبر المنصة المخصصة للغرض.

ومن مكونات الملف التقني والملف الإداري اعتماد الجمعية وصل تصريح بتأسيس جمعية. القانون الأساسي للجمعية مؤشر عليه من طرف السلطات المختصة. كما يحتوي على بطاقة تقنية تقييمية للمشروع مؤشر عليها من طرف رئيس الجمعية، استمارة الدعم العمومي لسنة 2026.

كما يتكون الملف الإداري النهائي للمشاريع تحميل نموذج البطاقة التقنية للمشروع عن طريق المنصة. تقديرات كمية ومالية وفواتير شكلية للمشروع، وثائق تبريرية لمكان تجسيد المشروع.

أما الملف الإداري فيتكون من طلب تمويل مشروع جمعوي، قرار اعتماد الجمعية، وصل تصريح بتأسيس جمعية. آخر وصل استلام التغيير بتجديد الهيئة التنفيذية، محضر اجتماع الجمعية العامة لتجديد الهيئة التنفيذية. القانون الأساسي للجمعية مصادق عليه من طرف السلطات المختصة. استمارة الدعم العمومي لسنة 2026. التقرير الأدبي لسنة 2025 . برنامج عمل الجمعية للسنة الجارية 2026. محضر المصادقة على التقريرين المالي والأدبي من طرف الجمعية العامة لسنة 2025. محضر تعيين محافظ الحسابات لسنة 2025. التقرير المالي وملحقاته إضافة الى تقرير المصادقة المالية على الحسابات لسنة 2025 . معد ومؤشر عليه من طرف محافظ الحسابات طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01 - 351 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2001. صك مشطوب باسم الجمعية.

كما تم تحديد مدة فتح المنصة واستقبال المشاريع بـ 30 يوم عمل ابتداءً من تاريخ نشر الإعلان.

في حين، أشارت الوزارة إلى أن للولوج مباشرة إلى المنصة الرجاء النقر على الرابط التالي:

https://www.solidarite-association.dz