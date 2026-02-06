وزارة التضامن تطلق حملة وطنية لترشيد الاستهلاك

باشرت مديريات النشاط الاجتماعي للتضامن عبر الولايات منذ 15 جانفي الفارط حملة وطنية تحسيسية واسعة النطاق تحت شعار “ترشيد الاستهلاك مسؤوليتنا جميعا… لحياة أفضل”.

وتأتي هذه الحملة، تجسيدا لتعليمات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د. صورية مولوجي، الرامية إلى تكثيف الحملات التحسيسية لتعزيز ثقافة عقلنة السلوك الاستهلاكي قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، باشرت مصالح الخلايا الجوارية عبر الوطن والتي يزيد عددها عن 300خلية، حملات تحسيسية مكثفة. شملت الأسواق الشعبية، والمساحات التجارية الكبرى، وفضاءات التسوق. إلى جانب الساحات والفضاءات العمومية ومختلف الأماكن التي تعرف إقبالا واسعا للمواطنين.

كما اعتمدت مصالح الخلايا الجوارية للتضامن، في تنفيذ هذه الحملة، وتوسيع نطاق التأثير، على الاستثمار في خبرتها الطويلة في عمليات التحسيس والتوعية وقربها من العائلات والأسر. من خلال جملة من الآليات الحديثة في الاتصال الاجتماعي، تجمع بين العمل الجواري المباشر، والتفاعل الإيجابي، وتوظيف الوسائط التوعوية.

إلى جانب التنسيق مع الفاعلين المحليين ومكونات المجتمع المدني، معتمدة في ذلك على أسلوب التواصل والاحتكاك المباشر مع المواطن. بما يضمن التفاعل الإيجابي ويسمح بنقل الرسائل التحسيسية بفعالية ووضوح.

وارتكزت الحملة على ارشاد المواطن نحو الاستهلاك العقلاني من خلال اقتناء الحاجيات الفعلية. بما يتناسب مع حجم الاستهلاك العائلي دون افراط، مع التأكيد على وفرة المواد الأساسية في الأسواق. وتجنب السلوكيات الاستهلاكية السيئة، كالتخزين والتبذير، وهي المظاهر التي من شأنها الإضرار بالتوازن المالي للأسرة والإخلال بالتوازن العام للسوق.

وستتواصل هذه الحملة التحسيسية خلال وإلى غاية نهاية شهر رمضان المبارك.