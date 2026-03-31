وزارة التضامن تفتح باب التوظيف في هذه المناصب

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بإشراف من الوزيرة د.صورية مولوجي، عن فتح باب التوظيف على أساس الشهادة لتعزيز الطواقم البيداغوجية والتربوية بالمؤسسات التعليمية المتخصصة. وكذا طواقم المؤسسات المتخصصة في رعاية الفئات المتكفل بها. وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المتكفل بها من طرف القطاع.

وتم إطلاق مسابقة على أساس الشهادة، حيث خصصت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 288 منصبا ماليا لسنة 2026. حيث تم تخصيص 115 منصب لمعلم التعليم المتخصص رئيسي. أستاذ التعليم المتخصص. (64 منصب) نفساني تربوي من الدرجة 1. (46 منصب). نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، درجة 1. (26 منصب). بالإضافة كذلك إلى طبيب عام للصحة العمومية “25 منصب”، نفساني عيادي من الدرجة 1. (06 مناصب) أستاذ التعليم المتخصص رئيسي. (06 مناصب).

كما أشارت الوزارة إلى أن ملف المترشح يتكون من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الشهادة أو المؤهل مرفقة بكشف نقاط المسار الدراسي. شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص عند الاقتضاء مرفقة بشهادة الانتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. وكذا شهادات تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الادماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات او بصفة متعاقد عند الاقتضاء.

الوثائق المطلوبة في ملف المشاركة

كما يتضمن الملف وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس الاختصاص. وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص. شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين. شهادة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته عند الاقتضاء. نسخة من بطاقة الشخص المعوق أو وثيقة تثبت اعاقة المترشح عند الاقتضاء. ظرفين بريديين عليهما عنوان المترشح. شهادة الإقامة.

ويتم التسجيل الأولي للترشح عبر المنصة الرقمية: http//www.tawdif-solidarite.dz، والتي تفتح بالتزامن مع صدور إعلان التوظيف في الجرائد اليومية و/أو وكالات التشغيل المحلية وبداية التسجيلات في كل ولاية.

وبعد ادراج البيانات المطلوبة من طرف المترشح، يتم طباعة طلب الترشح وايداعه مرفقا بالملف المطلوب على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن و/أو على مستوى المؤسسات المتخصصة المعنية بمنصب التوظيف.

كما يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها إتمام ملفاتهم بنسخة من وثيقة اثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية مستخرج من وثائق السوابق العدلية سارية المفعول. مستخرج من شهادة الميلاد. شهادتان طبيتان “الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طبيب مختص” تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب. وصورتان شمسيتان.