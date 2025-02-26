وزارة التضامن تفتح باب التوظيف

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بإشراف من الوزيرة د.صورية مولوجي، عن فتح باب التوظيف لتعزيز الطواقم البيداغوجية والتربوية بالمؤسسات التعليمية المتخصصة، وكذا طواقم المؤسسات المتخصصة في رعاية الفئات المتكفل بها، من خلال مسابقة على أساس الشهادة.

وأوضح بيان للوزارة، انه بموجب رخصة استثنائية للتوظيف الخارجي ممنوحة من طرف الوزير الأول، نذير العرباوي. رصدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 842 منصبا ماليا لسنتي 2025 و2026.

كما وضعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تحت تصرف المترشحين منصة رقمية للتسجيل. على الرابط التالي: service-solidarite.gov.dz.

والتي تفتح بالتزامن وصدور إعلان التوظيف في الجرائد اليومية و/أو وكالات التشغيل المحلية وبداية التسجيلات في كل ولاية.

وأشار بيان الوزارة أن إيداع الملفات يتم على مستوى المديريات المحلية مرفقة بوصل التسجيل على المنصة. واستمارة طلب التوظيف بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة الصادرة في إعلان التوظيف.

وقد تم دعوة المدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن للتنسيق مع المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية المحلية. لمباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها في مجال التوظيف وذلك ابتداء من يوم الأحد 02 مارس 2025.

وبخصوص الرتب ومناصب العمل فهي نفساني عيادي من الدرجة 1، نفساني تربوي من الدرجة 1. نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، درجة 1، مدرب إعادة التكييف المهني، أستاذ التعليم المتخصص. أستاذ التعليم المتخصص رئيسي، معلم التعليم المتخصص رئيسي، طبيب عام للصحة العمومية.

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