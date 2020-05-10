وزارة التضامن تفتح تحقيقا بخصوص العائلة التي تقطن بـ”قيطون” بباش جراح

تنقلت لجنة من وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة إلى بلدية باش جراح بالعاصمة، للوقوف على المعاناة التي تعيشها العائلة التي تقطن بـ”قيطون” بعدما بثت معاناتها عبر برنامج “ضياف ربي” بقناة “النهار”.

وقال جمال رحيم مستشار وزير التضامن الوطني في تصريح لـتلفزيون” النهار” بأن مصالح الوزارة قدمت مساعدات عاجلة للعائلة المعنية بالموازاة مع فتح تحقيق إجتماعي بخصوص وضعيتها وإخطار السلطات المعنية من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهته قال محمد وهو أحد أفراد العائلة في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن معاناة عائلته تزيد عن 13 سنة منذ نهاية سنة 2006.

وبعد بث معاناتهم عبر برنامج ضياف ربي الذي يبث يوميا على تلفزيون “النهار”، قال محمد أن رئيس بلدية باش جراح هدده بطردهم من المكان الذي يقكن فيه رفقة عائلته.

وداعى ذات المتحدث السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحه سكن هو ووالدته وشقيقاته.