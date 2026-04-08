وزارة التضامن تفتح مسابقة توظيف في هذه الولايات

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن فتح مسابقة توظيف في 378 منصب عمل على مستوى مقر المديرية العامة والفروع الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية.

وحسب بيان للوزارة، فإن المسابقة مفتوحة للمترشحين الحاملين للجنسية الجزائرية، حاصلين على شهادة في التخصص المطلوب، مسجلّين لدى الوكالات المحلّية للتشغيل.

ويتم استدعاء المترشحين الموجهين من طرف الوكالات المحلية للتشغيل من قبل المديرية العامة و/أو الفروع الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية المختصة إقليميًا. سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بالمترشح. يحدد بموجبه تاريخ ومكان إجراء المسابقة، على أن يكونوا مصحوبين بملف الترشح.

ملف الترشح

يتكوّن ملف الترشح للمسابقة من طلب خطي للمشاركة في مسابقة التوظيف “يتضمن العنوان الشخصي، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف”. نسخة من بطاقـة التعريف الوطنية البيومترية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الإختصاص. كما ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص، شهادة ميلاد، شهادة إقامة. صورتان شمسيتان، شهادتان طبيتان “صدرية وعامة”، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، شهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين، نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، الترخيص بالمشاركة مع الالتزام بالاستقالة في حالة نجاح المترشحين.