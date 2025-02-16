وزارة التضامن تفتح مسابقة لتوظيف 84 طبيبا عاما

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن فتح مسابقة توظيف 84 طبيبا عاما على أساس الشهادة، على مستوى الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية.

وحسب بيان للوزارة، فالمسابقة مفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية: الجنسية جزائرية، وشهادة دكتوراه في الطب العام، وأن يكونوا مسجلّين لدى الوكالات المحلّية للتشغيل.

ويتم إستدعاء المترشحين الموجهين من طرف الوكالات المحلية للتشغيل من قبل الفروع الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية المختصة إقليميًا. سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بالمترشح، يحدد بموجبه تاريخ ومكان إجراء المسابقة.

ويكون المترشحين مصحوبين بملف الترشح الذي يتضمن الوثائق التالية: طلب خطي للمشاركة في مسابقة التوظيف “يتضمن العنوان الشخصي، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف”.

ونسخة من بطاقـة التعريف الوطنية البيومترية، وشهادة ميلاد، ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، وصورتان شمسيتان.

وكذا نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، وشهادتان طبيتان “صدرية وعامة”، وشهادة إقامة وشهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين.

والترخيص بالمشاركة مع الإلتزام بالإستقالة في حالة نجاح المترشحين.

وأشار البيان، أن هذا الإعلان صالح لمدة ثلاثين يومًا ابتداء من تاريخ صدوره في الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة https://www.msnfcf.gov.dz.