وزارة التضامن تقرر مواصلة دراسة طعون المواطنين الذين لم يستفيدوا من المنحة المدرسية

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الاثنين، أنه تقرر مواصلة دراسة طعون وتظلمات المواطنين الذين لم يستفيدوا من المنحة المدرسية الخاصة إلى غاية تاريخ 22 جويلية 2026.

وجاء في بيان للوزارة، أنه تنفيذا لتعليمات الكتورة. صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. فقد تقرر مواصلة دراسة طعون وتظلمات المواطنين إلى غاية التاريخ المذكور أعلاه.

كما أشارت أن مبلغ المنحة المدرسية قد تم صبه في الحسابات البريدية الخاصة بالمواطنين. الذين توفرت فيهم شروط الاستفادة، وهذا بتاريخ 30 جوان 2026 وذلك على مستوى كل ولايات الوطن.

هذا وأكدت وزارة التضامن أن مصالح وكالة التنمية الاجتماعية ستتكفل بتسديد المنح المدرسية. للمستفيدين المقبولة طعونهم مباشرة بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن وحسب الحالة.

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