وزارة التضامن: تواصل التسجيلات للاستفادة من برنامج دعم الأسر المنتجة

كشف مدير حماية وترقية الأسرة بوزارة التضامن محمد مدال، عن تواصل التسجيلات الخاصة بالإستفادة من برنامج الأسرة المنتجة بعنوان سنة 2026. والتي انطلقت منتصف فيفري الفارط، من أجل دعم الأسر ذات الدخل المحدود.

وأوضح المتحدث، أن الوزارة قد أطلقت في 15 فيفري المنصرم، تسجيلات الإستفادة من برنامج الأسرة المنتجة بعنوان سنة 2026، لتمكينها اقتصاديا. من خلال مرافقتها في إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل، تتماشى ومهاراتها وقدراتها. مضيفا أن باب التسجيل مفتوح أمام الأسر والنساء الراغبات في الاستفادة من هذا البرنامج. والذي بالإمكان أن يستفيد منه رب أو ربة الأسرة، والمرأة المعيلة لأوليائها أو إخوتها. وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-236 المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.

وأشار المتحدث، أن التسجيلات تتم عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض أو من خلال التقرب من مديريات النشاط الإجتماعي التابعة لقطاع التضامن الوطني. لافتا إلى أن دعم الأسر المنتجة يتمثل في توفير معدات وتجهيزات تستعمل في استحداث المشاريع التي تشمل عدة مجالات. على غرار الطبخ والحلويات، إنتاج مختلف أنواع العجائن، الخياطة و الطرز، الأنشطة الحرفية (الفخار-الخزف -الحلي). بالإضافة كذلك إلى أنشطة أخرى كتربية النحل واستخلاص الزيوت الطبيعية.

كما يتضمن هذا البرنامج تدابير أخرى في مجال المرافقة، على غرار تنظيم دورات تكوينية حول تقنيات استحداث المشاريع. مع تقديم تسهيلات للأسر المنتجة في تسويق منتجاتها.