وزارة التضامن تُعلن عن فتح باب التوظيف

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إطلاق عملية توظيف على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي المنتدبة للمقاطعات الإدارية المستحدثة بكل من أفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ.

وحسب بيان للوزارة، تشمل العملية 112 منصب مالي موزعة على النحو التالي: “38 منصب مالي مخصص لرتب الموظفين. و42 منصب مالي مخصص للأعوان المتعاقدين. و32 منصب مالي مخصص للتكفل بعد عمليات النقل”.

ويتم إيداع طلبات الترشح بعد نشر الإعلان في الجرائد الوطنية، ونشره على الصفحات الرسمية للمديريات الولائية المعنية، على مستوى الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض:

https://service-solidarite.gov.dz/tawdif7w

هذا وتودع ملفات المترشحين بعد التسجيل في المنصة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات المعنية، إبتداء من تاريخ نشر الإعلان في الجرائد الوطنية.