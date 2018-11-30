وزارة التضامن: لم نصدر أي قانون يمنع زواج الأقارب

فندت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مساء الخميس، إشاعة إستصدار قانون يمنع زواج الأقارب.

وفي بيان توضيحي، قالت الوزارة، إن بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات مغلوطة في حرفت تصريحات الوزيرة.

مفادها أن الوزارة تعكف على استصدار قانون يمنع زواج الأقارب، وهذا أمر، ليس خاطئ ومغلوط فقط، ولكنه لا يتقبله العقل والمنطق.

وأوضحت أنه ليس من صلاحيات وزارة التضامن، استصدار قوانين تمنع الزواج أو تبيحه.

وأشارت أنه من مهامها التنبيه والتحسيس والتوعية، بمخاطر كل ما من شأنه أن ينجم عنه الإعاقة، ومن أهمها زواج الأقارب.

كما أكدت على أن الوزراة لم تطلق أي حكم لا شرعي ولا مدني على زواج الأقارب، وهذا ليس من صلاحيتها.

فالوزارة قدمت دراسة ميدانية حول الأطفال الذين يولدون بالإعاقة، وتبين أن نسبة عالية منهم ثمرة زواج الأقارب.