وزارة التعليم العالي:إصدار “شهادة النجاح المؤقتة”ممنوع

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة لمديري المؤسسات الجامعية. يتضمن فحواها منح الشهادات النهائية للطلبة. الذين أتموا بنجاح مساراتهم الدراسية.

وأمرت الوزارة بالامتناع عن إصدار ما يسمى “شهادة النجاح المؤقتة”، وكذا الامتناع عن طلب أي وثيقة ذات طابع بيداغوجي أو إداري. من المتخرج لإعداد شهادته، حيث يتعين على مصالح المؤسسة عند الضرورة العودة إلى ملف الطالب المحفوظ لديها. منذ تسجيله الأولي في المؤسسة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة تحضير الشهادات لكل الطلبة المتخرجين بصفة تلقائية. وتسليمها لهم في أجل أقصاه يوم 31 جويلية 2024،مع ضمان تحضير شهادات الماستر وتسليمها في أجل أقصاه 48 ساعة بعد إجراء المداولات.

كما أمرت الوزارة على ضرورة إجبارية إدراج الكود QR على الشهادة من أجل التمكين من التصديق عنها عن بعدو تنظيم عملية تسليم الشهادات بما يضمن القيام بالعملية في ظروف لائقة.