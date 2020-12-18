وزارة التعليم العالي: إلغاء التعامل مع منظمة جائزة نوبل للطلاب hult prize

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إلغاء التعامل مع منظمة جائزة نوبل للطلاب hult prize.

ونبهت وزارة التعليم العالي في مراسلة لها الأسرة الجامعية، أنه من غير المسموح للجامعات التعامل مع جائزة hult prize.

للإشارة، جائزة هالت هي مسابقة سنوية، تُحشد فيها أفكار طلاب الجامعات من بعد تحديهم لحل قضية مُلحة تواجه العالم.

وتأسست جائزة هالت من قبل أحمد الأشقر وبيرتيل هالت، يتم تمويلها من تبرع عائلة هالت – مؤسسي إي إف التعليم أولاً.

ويبلغ تمويلها مليون دولار أمريكي كرأس مال أولي لمساعدة الفريق الفائز في إطلاق مشروع مجتمعي.

الجائزة هي شراكة بين كلية التجارة الدولية هولت ومؤسسة الأمم المتحدة.

ويختار الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون موضوع التحدي ويعلن الفائز في شهر سبتمبر من كل عام.

يشار إلى أن جائزة هالت سميت باسم “جائزة نوبل للطلاب” من قبل الحائز على جائزة نوبل محمد يونس.