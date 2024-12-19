وزارة التعليم العالي .. الإعلان عن رزنامة تنظيم مسابقة الدكتوراه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة تنظيم مسابقة للالتحاق بالتكويـن في الطور الثالث للدخول الجامعي 2024-2025.

وجاء تنظيم هذه مسابقة بعد عامين من توقفها، أي منذ سنة 2022.

وحسب بيان الوزارة سيتم فتحت الأرضية الرقمية (PROGRES) للتسجيل في مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث.بعنوان السنة الجامعية 2025-2024، من خلال الرابط: http://progress.mesrs.dz/webdoctorat

وذلك من الثاني إلى الـ14 جانفي 2025.

وتودع ملفات الترشج للمسابقة وتأكيد الخيارات من طرف المترشحين عبر الأرضية الرقمية (PROGRES) من الـ15 إلى الـ19 جائفي 2025

وتتم مراقبة ومطابقة ملفات المترشحين من طرف المصالح المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج عبر الأرضية الرقمية (PROGRES) على مستوى المؤسسات الجامعية. من الـ20 إلى ال25 جانقي 2025.

أما دراسة ملفات الترشح من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه عبر الأرضية الرقمية PROGRES. فستكون يوم الـ26 جانفي 2025

ويعلن عن قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة عبر الأرضية الرقمية (PROGRES). وتأكيد المشاركة من الـ27 إلى الـ28 جائفي 2025.

وتودع طعون المترشحين غير المقبولين في المسابقة عبر الأرضية الرقمية (PROGRES). من الـ29 إلى الـ31 جائفي 2025

وتتم دراسة طعون المترشحين غير المقبولين في المسابقة عبر الأرضية الرقمية (PROGRES). يوم الأول فيفري 2025.

ويلعن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة عبر الأرضية الرقمية (PROGRES). وتأكيد المشاركة من الخامس إلى الـ27 فيفري 2025 .

ويتم نشر النتائج النهائية للمسابقة بعد مصادقة الهيئات العلمية المؤهلة في أجل 3 أيام. كحد أقصى بعد تاريخ إجرائها.

كما يتم تسجيل المترشحين المقبولين لدى مؤسسة جامعية واحدة عبر PWGRES خلال 15 يوما من الإعلان الرسمي للنتائج النهائية.