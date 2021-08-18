وزارة التعليم العالي: انطلاق السنة الجامعية 2021/2022 يوم 3 أكتوبر المقبل

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ 3 أكتوبر المقبل لانطلاق السنة الجامعية 2021/2022.

وحسب ارسالية بعث بها الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمديري مؤسسات التعليم العالي تحوز النهار على نسخة منها فقد تم تحديث رزنامة الخاصة بالأنشطة البيداغوجية للسنة الجامعية المقبلة

وعليه فإن استئناف العمل من قبل الأساتذة و العمال والموظفين سيكون يوم 04 سبتمبر القبل، وكذا الامتحانات والاستدراكات والمناقشات والمداولات المتبقية والتسجيلات النهائية للناجحين الجدد في البكالوريا ستمتد من 4 إلى 9 سبتمبر وكذا إعادة العلوم الطبية و الدكتوراه.التسجيل للطلبة من غير الحاملين لشهادة البكالوريا أي السنة الثانية الثالثة ليسانس وكذا ماستر والمدارس العليا

كما أن معالجة ملفات طلب الترشح للسنة الأولى ماستر والتي يجرى الترشح لها عبر الخط والتي سيتم فتحها يوم 20 سبتمبر المقبل.

وعليه فإنه بدءا من يوم 3 أكتوبر 2021 سيتتم انطلاق السنة الجامعية البيداغوجية للطلبة المسجلين في هذا التكوين كما أن الإمتحانات الإستدراكية ستكون بداية من 4 سبتمبر،، كما أن بداية الدراسة والأنشطة بالنسبة للطلبة المسجلين في التكوين العيادي تكون بدا من 4 سبتمبر.

كما ان بداية الدراسة والأنشطة والتكوين ماقبل العيادي السنوات الأولى والثانية والثالثة سيكون يوم 3 أكتوبر 2021

كما امرت وزارة التعليم العالي مديري مؤسسات التعليم العالي بالتواصل مع مديريات الصحة من اجل تنظيم عمليات التلقيح على مستوى المؤسسات الجامعية و الإقامات